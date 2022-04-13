Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев, сообщает «РИА Новости».



Украинский президент опубликовал в Telegram-канале обращение, в котором заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и предпринял попытку «побега за границу». Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.

Зеленский заявил о задержании Медведчука вчера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании. Он отметил, что все сообщения надо проверять, а фейков очень много.

По версии следствия, в 2014 году Медведчук в сговоре с украинским высшим руководством организовал поставки угля с территории Донбасса. Он находился под домашним арестом.

Маргарита Головатенко