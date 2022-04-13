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В Курской области обстреляли пограничный пункт

15:04, 13.04.2022
В Курской области обстреляли пограничный пункт
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В деревне Гордеевка Курской области обстреляли пограничный пункт пропуска. Как сообщили в администрации Кореневского района, жертвы и разрушения с российской стороны отсутствуют.

— Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены, — цитирует заявление администрации ТАСС.

Несколько дней назад губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе с 11 апреля вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Местных жителей призвали проявлять бдительность, обращать внимание на оставленные сумки и сообщать о подозрительных людях или группах лиц.

Диана Жиленкова
Происшествия

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