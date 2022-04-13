В МИД России допустили риск привоза на Украину ядерного материала из других стран

Не исключен сценарий, при котором на Украину может быть завезен ядерный материал из других стран, заявил замминистра российского МИД Олег Сыромолотов.



— Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из третьих стран, — приводит ее слова «РИА Новости».

Замглавы МИД заявил, что власти Украины планируют химические провокации в Донбассе, и повторение терактов против предприятий с токсичными веществами не исключено.

Ранее в Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.

Маргарита Головатенко