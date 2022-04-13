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В МИД России допустили риск привоза на Украину ядерного материала из других стран

07:48, 13.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИД России допустили риск привоза на Украину ядерного материала из других стран
Фото: pixabay.com

Не исключен сценарий, при котором на Украину может быть завезен ядерный материал из других стран, заявил замминистра российского МИД Олег Сыромолотов.

— Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из третьих стран, — приводит ее слова «РИА Новости».

Замглавы МИД заявил, что власти Украины планируют химические провокации в Донбассе, и повторение терактов против предприятий с токсичными веществами не исключено.

Ранее в Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.

Маргарита Головатенко
Общество

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