Цитаты недели: Путин — об обоюдоостром оружии, Мишустин — о санкционном шторме, Медведев — о фейк-машине

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Об ответной реакции на недружественные действия Запада

Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на ухудшение ситуации в энергетической сфере. Причина — «нерыночные, грубые меры», принимаемые западными странами. Глава государства в очередной раз заявил, что они, вновь просчитавшись в своей политике, пытаются сделать Россию крайней. Путин предупредил, что Москва в ответ на недружественные шаги Запада готова принять ответные меры.

О целях антироссийских санкций

Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Их цель — отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге — социальную напряженность, вызвать недовольство людей. Все это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Наша финансовая система — а это кровеносная артерия всей экономики — устояла.

Пожалуй, одним из главных событий уходящей недели стал отчет премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной думе. Хотя и докладывал он об итогах 2021 года, выступление не обошлось без внимания к настоящему времени, а конкретно — к санкционному гнету со стороны Запада. Мишустин заверил, что для минимизации последствий антироссийской политики власти ведут круглосуточную системную работу. «Шапкозакидательских настроений» в правительстве нет, уверял народных избранников премьер. По его словам, Кабмин знает, что делать в этой непростой ситуации.



О жесте доброй воли

И именно в тот момент, когда, в соответствии с договоренностями Стамбула, российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области, именно в этот момент три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Бучи, там была организована провокация, о которой мы сегодня говорим.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сокращение военной активности Вооруженных сил страны на киевском направлении — жест доброй воли. На этот шаг Москва пошла после переговоров делегаций двух государств в Стамбуле 29 марта. Решение объяснили целью повысить взаимное доверие и создать необходимые условия для дальнейшего ведения переговоров. Однако спустя несколько дней прогремела история с фото- и видеокадрами из украинской Бучи — Россию обвинили в якобы массовом убийстве мирных жителей города, что оперативно опровергли Минобороны страны и Кремль. Лавров убежден, что это была провокация с целью «отвлечь внимание от переговорного процесса». Он обратил внимание, что после того, как западные СМИ «разогнали фальшивку про город Бучу», Киев попытался прервать переговоры с Москвой.



О «глубинном украинстве»



День ото дня новости о «страшилках» и «перемогах» становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечивания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует.

Информационная война на фоне специальной военной операции на Украине набирает обороты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Киев готов на все, чтобы очернить нашу страну. По его словам, у Украины в этом деле есть помощники. Фейки ей помогают штамповать «многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО», и замешаны в этом «огромные деньги». По мнению экс-президента России, все лжесообщения — продукт «циничного воображения украинской пропаганды». Одной из важнейших целей спецоперации Медведев назвал изменение «кровавого и полного лживых мифов сознания» части жителей соседней для России страны.



Об украденных средствах России

Эти средства, если они заблокированы, то можем считать, что они украдены, у нас доступа нет к этим средствам. Точно так же, если мы в Российской Федерации придем на предприятия, которые созданы у нас иностранными компаниями, заберем эти предприятия и скажем, что до определенных решений распоряжаться этим имуществом будем мы. Мне кажется, это совсем не цивилизованно, до таких решений мы, конечно, опускаться не будем.

После начала спецоперации на Украине западные страны в знак протеста ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы. По оценке министра финансов страны Антона Силуанова, это не что иное, как преступление — кража. Однако Россия до такого уровня опускаться не намерена, заверил он. По словам чиновника, Запад хочет сделать Москве и «российскому имиджу как стабильного надежного заемщика» больно.

Об истерике американского Минфина

Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике. План Вашингтона не удался. «Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что планы США разрушить российскую экономику потерпели крах. Козырем в руках Москвы стала национальная валюта. Вашингтон не ожидал, что европейские государства согласятся играть по правилам, которые диктует Россия, но некоторые из них уже изъявили готовность платить за голубое топливо в рублях. Однако США, судя по всему, не намерены останавливать давление на Москву — на этой неделе они расширили список антироссийских санкций, включив в него мэра российской столицы Сергея Собянина, «взрослых детей» президента России, жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова и так далее.



О геополитическом сценарии всемирного хаоса

Российская сторона призвала хотя бы вспомнить о том, что речь идет о гражданских лицах, о том, что украинским гражданам нужно перестать быть пешками в чужой игре. В игре, которую на их территории много лет ведут страны, которые с ними не граничат, у которых нет исконных интересов или истинных интересов на территории этого государства. Они просто разыгрывают очередной геополитический сценарий вот этого всемирного хаоса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Запад использует Украину в своих не самых благородных целях. Само государство и его народ европейским державам и США безразличны. Вся ситуация вокруг Украины для западных стран лишь удобный случай, чтобы добиться своих целей, которые вовсе не связаны с их бескорыстным стремлением помочь Киеву. У них свои собственные интересы, заключающиеся в стремлении устроить всемирный хаос, считает Захарова.

О новом «водоразделе»

Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый «водораздел» между Востоком и Западом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что российская спецоперация на Украине поделила историю на до и после — началась новая эпоха, а старая канула в Лету. Вместе с этим он считает, что все началось задолго до 24 февраля 2022 года. По его мнению, США хотят «выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем», но для этого им надо сначала «разобраться» с Украиной, что они, по сути, уже сделали на майданах, и Белоруссией. Относительно нее попытки предпринимались в 2020-м, но ничего не вышло, заявил Лукашенко. После этого Запад решил объединить Россию и Белоруссию «в одну корзину» и нанести по ним удар, считает он.

О санкционной дубинке США

Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам.

Китай по-прежнему не сдается под натиском США. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь порекомендовал Вашингтону сменить свою политику в ситуации на Украине, если те действительно хотят помочь ей. В Китае считают, что от своей антироссийской санкционной политики и событий на Украине американские власти получили выгоду и много заработали. В то же время для Европы это обернулось катастрофическими событиями — наплывом беженцев, оттоком капитала и нехваткой энергоресурсов.



О патриотизме

Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова «патриотизм» нет и быть не может. Патриотизм — это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается, — все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся.

После критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, назвавшему патриотом Ивана Урганта, пришлось объясняться. По его мнению, о значении слова «патриотизм» можно поспорить, хотя и двойственного толкования допускать нельзя. Песков вкладывает в него два элемента — любовь к Родине и готовность идти на жертвы ради нее. И соревноваться, кто сильнее в этом, нельзя, убежден он.

