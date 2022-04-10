Цитаты недели: Путин — об обоюдоостром оружии, Мишустин — о санкционном шторме, Медведев — о фейк-машине
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об ответной реакции на недружественные действия Запада
Президент России Владимир Путин обратил внимание на ухудшение ситуации в энергетической сфере. Причина — «нерыночные, грубые меры», принимаемые западными странами. Глава государства в очередной раз заявил, что они, вновь просчитавшись в своей политике, пытаются сделать Россию крайней. Путин предупредил, что Москва в ответ на недружественные шаги Запада готова принять ответные меры.
О целях антироссийских санкций
Пожалуй, одним из главных событий уходящей недели стал отчет премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной думе. Хотя и докладывал он об итогах 2021 года, выступление не обошлось без внимания к настоящему времени, а конкретно — к санкционному гнету со стороны Запада. Мишустин заверил, что для минимизации последствий антироссийской политики власти ведут круглосуточную системную работу. «Шапкозакидательских настроений» в правительстве нет, уверял народных избранников премьер. По его словам, Кабмин знает, что делать в этой непростой ситуации.
О жесте доброй воли
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сокращение военной активности Вооруженных сил страны на киевском направлении — жест доброй воли. На этот шаг Москва пошла после переговоров делегаций двух государств в Стамбуле 29 марта. Решение объяснили целью повысить взаимное доверие и создать необходимые условия для дальнейшего ведения переговоров. Однако спустя несколько дней прогремела история с фото- и видеокадрами из украинской Бучи — Россию обвинили в якобы массовом убийстве мирных жителей города, что оперативно опровергли Минобороны страны и Кремль. Лавров убежден, что это была провокация с целью «отвлечь внимание от переговорного процесса». Он обратил внимание, что после того, как западные СМИ «разогнали фальшивку про город Бучу», Киев попытался прервать переговоры с Москвой.
О «глубинном украинстве»
Информационная война на фоне специальной военной операции на Украине набирает обороты. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Киев готов на все, чтобы очернить нашу страну. По его словам, у Украины в этом деле есть помощники. Фейки ей помогают штамповать «многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО», и замешаны в этом «огромные деньги». По мнению экс-президента России, все лжесообщения — продукт «циничного воображения украинской пропаганды». Одной из важнейших целей спецоперации Медведев назвал изменение «кровавого и полного лживых мифов сознания» части жителей соседней для России страны.
Об украденных средствах России
После начала спецоперации на Украине западные страны в знак протеста ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы. По оценке министра финансов страны Антона Силуанова, это не что иное, как преступление — кража. Однако Россия до такого уровня опускаться не намерена, заверил он. По словам чиновника, Запад хочет сделать Москве и «российскому имиджу как стабильного надежного заемщика» больно.
Об истерике американского Минфина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что планы США разрушить российскую экономику потерпели крах. Козырем в руках Москвы стала национальная валюта. Вашингтон не ожидал, что европейские государства согласятся играть по правилам, которые диктует Россия, но некоторые из них уже изъявили готовность платить за голубое топливо в рублях. Однако США, судя по всему, не намерены останавливать давление на Москву — на этой неделе они расширили список антироссийских санкций, включив в него мэра российской столицы Сергея Собянина, «взрослых детей» президента России, жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова и так далее.
О геополитическом сценарии всемирного хаоса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Запад использует Украину в своих не самых благородных целях. Само государство и его народ европейским державам и США безразличны. Вся ситуация вокруг Украины для западных стран лишь удобный случай, чтобы добиться своих целей, которые вовсе не связаны с их бескорыстным стремлением помочь Киеву. У них свои собственные интересы, заключающиеся в стремлении устроить всемирный хаос, считает Захарова.
О новом «водоразделе»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что российская спецоперация на Украине поделила историю на до и после — началась новая эпоха, а старая канула в Лету. Вместе с этим он считает, что все началось задолго до 24 февраля 2022 года. По его мнению, США хотят «выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем», но для этого им надо сначала «разобраться» с Украиной, что они, по сути, уже сделали на майданах, и Белоруссией. Относительно нее попытки предпринимались в 2020-м, но ничего не вышло, заявил Лукашенко. После этого Запад решил объединить Россию и Белоруссию «в одну корзину» и нанести по ним удар, считает он.
О санкционной дубинке США
Китай по-прежнему не сдается под натиском США. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь порекомендовал Вашингтону сменить свою политику в ситуации на Украине, если те действительно хотят помочь ей. В Китае считают, что от своей антироссийской санкционной политики и событий на Украине американские власти получили выгоду и много заработали. В то же время для Европы это обернулось катастрофическими событиями — наплывом беженцев, оттоком капитала и нехваткой энергоресурсов.
О патриотизме
После критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, назвавшему патриотом Ивана Урганта, пришлось объясняться. По его мнению, о значении слова «патриотизм» можно поспорить, хотя и двойственного толкования допускать нельзя. Песков вкладывает в него два элемента — любовь к Родине и готовность идти на жертвы ради нее. И соревноваться, кто сильнее в этом, нельзя, убежден он.
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