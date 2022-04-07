Мишустин: цель санкций — ударить по всем гражданам

Цель антироссийских санкций Запада — ударить по всем гражданам России. Такое мнение выразил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с заключительным словом в Государственной думе.

— В завершение хочу еще раз вернуться к главным вызовам сегодняшнего дня — это те самые экономические санкции и политическое давление, которое оказывается на нашу страну. Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, как говорят, маски сброшены. И цель санкций — ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, — заявил председатель российского правительства.

По словам Мишустина, западные санкции нацелены на то, чтобы ударить по обычному образу жизни россиян и «по кошельку». Граждан хотят лишить возможности покупать обычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, прежде всего тех, что касаются жизнеобеспечения.

— Как сказал президент [страны Владимир Путин], Россию хотят отменить, запретить нашу культуру, спорт, язык, все русское, — заявил премьер-министр.

Фото: duma.gov.ru

По его словам, «можно заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно». Он напомнил, что «Россия была, есть и будет», у нас есть все условия для создания «своего».

— Мы продолжаем работать для людей, для решения их проблем, — заверил Мишустин.

Выступая с отчетом правительства, Мишустин рассказал депутатам Госдумы, что в отношении России введено уже свыше 6 тысяч санкций. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, обратил внимание он.



Татьяна Демина