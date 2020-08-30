К резиденции Лукашенко в Минске прибыли бронетранспортеры

В Минске к дворцу Независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, приехали бронетранспортеры (БТР). Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее на подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускали по проспекту Победителей протестующих. Также ОМОН применил спецтехнику.

Как сообщают СМИ, протестующих призвали прийти к резиденции оппозиционные telegram-каналы, чтобы «оставить на площади подарки для Лукашенко», у которого сегодня день рождения.

Ранее стало известно, что сегодня в центре Минска на проспекте Независимости в районе ГУМа ОМОН блокировал несколько тысяч протестующих.

