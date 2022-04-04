Песков: соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова после слов о том, что он считает телеведущего Ивана Урганта, на время покинувшего страну, патриотом, дал свое определение понятию «патриотизм».

— Это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается, — все это и является патриотизмом, — объяснил Песков свое понимание патриотизма.

Вместе с этим он обратил внимание, что это дискуссионный вопрос, пишет «РИА Новости». Хотя различных значений слова «патриотизм» быть не может, считает Песков.

— И конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — констатировал представитель Кремля.

Напомним, Песков в интервью белорусскому каналу заявил, что Иван Ургант большой патриот. Это высказывание не оценил Кадыров.

Фото: kremlin.ru

— Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку «большой патриот», — написал глава Чечни в своем telegram-канале.

Татьяна Демина