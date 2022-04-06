США ввели санкции против Собянина, Беглова, Комарова, Чайки, Силуанова и других
Власти США ввели санкции в отношении государственных лиц России. Это следует из документа, опубликованного в среду на сайте американского Минфина.
Под ограничительные меры попали: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.
Сегодня США объявили о введении санкций в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России, кроме того, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Полные блокирующие санкции ввели против Сбербанка и «Альфа-банка».
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