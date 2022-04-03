Минобороны России: ВС уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы

Фото: скриншот видео Минобороны России

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной венной операции на Украине, заявило, что сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. С этих объектов поставляли топливо для украинских войск на Николаевском направлении.

Также система ПВО сбила в воздухе два украинских беспилотника около населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.

За ночь российская авиация поразила 51 военный объект Украины. Среди них:

четыре командных пункта;

две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск;

две установки реактивных систем залпового огня;

четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище;

32 опорных пункта сосредоточения боевой техники ВСУ.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолатов, 88 вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.

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