Минобороны России: ВС уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы
Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной венной операции на Украине, заявило, что сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. С этих объектов поставляли топливо для украинских войск на Николаевском направлении.
Также система ПВО сбила в воздухе два украинских беспилотника около населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.
За ночь российская авиация поразила 51 военный объект Украины. Среди них:
- четыре командных пункта;
- две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск;
- две установки реактивных систем залпового огня;
- четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище;
- 32 опорных пункта сосредоточения боевой техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолатов, 88 вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым