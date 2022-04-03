Следком возбудил два уголовных дела по факту обстрелов населенных пунктов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР 2-3 апреля. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в ЛНР со 2 по 3 апреля ВСУ и другие украинские формирования произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, в населенном пункте Донецкий. Две мирные жительницы пострадали, однако из них умерла в больнице. Также в ходе обстрелов оказались повреждены жилые дома, здание детского сада и хозяйственные постройки.

Фото: sledcom.ru

В ДНР со 2 по 3 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объекты гражданской инфраструктуры в Донецке и Мариуполе, а также населенных пунктах Васильевка, Александровка, Володарское, Новомайорское и Сартана. Четыре мирных жителя погибли, еще 27 человек получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Следком продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских военнослужащих и националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества.

Вчера ведомство возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР. По данным ведомства, они производились с 1 по 2 апреля.



Татьяна Леухина