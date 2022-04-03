Российские вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции бронетехники ВСУ

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Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля, передает ТАСС.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове были уничтожены свыше 100 националистов и наемников из стран Запада. Также в районах Лозовой и Павлограда поражена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе.

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Диана Жиленкова