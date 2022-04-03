Дмитрий Песков: «Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью в программе «Москва. Кремль. Путин». Он поделился мнением «о лишней хромосоме» европейцев, перспективе развития отношений нашей страны и Запада, «безумстве санкционных увлечений» и рассказал о надеждах на здравый смысл закупщиков российского газа. «Реальное время» собрало самые главные моменты из интервью представителя Кремля.
«Цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме»
О специальной военной операции на Украине Песков вновь высказался лаконично. Он лишь в очередной раз напомнил, что всех поставленных целей планируется достичь.
— Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме, — заявил Песков.
Куда более широкий ответ он дал на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. На него Песков уже отвечал неоднократно, и позиция по условиям контакта глав двух соседних государств не изменилась.
— Для того чтобы она [встреча Путина и Зеленского] состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи, — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Песков вновь напомнил, что Путин никогда не отказывался от встречи со своим украинским коллегой. В Кремле их личный контакт считают «гипотетически возможным» и ждут подписания российско-украинского договора.
— Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки, — сказал Песков.
«Эрозия доверия к доллару и евро»
Кремль видит «безумство санкционных увлечений», заявил Дмитрий Песков, а «самая большая в истории санкционная нагрузка» сейчас приходится именно на Россию. Он напомнил об аресте валютных резервов, которые находились в других странах.
— И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют, — продолжил Песков. — Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей.
По его словам, очевидно, что пусть и в отдаленной перспективе, но получится прийти «к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы».
«Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно»
Прокомментировал представитель Кремля и санкции против президента России Владимира Путина:
— Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости.
Удивили Пескова и санкции против его собственных детей.
— Дети удивились еще больше меня, — признался Песков. — Но с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны.
Поразился пресс-секретарь Путина и тому, что сам оказался в санкционных списках. По его мнению, ограничения не должны затрагивать лиц, занимающих такую должность, как его.
— Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно, — считает Песков.
«Таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе»
Отметил Песков и твердость президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который не следует антироссийской политике Запада. Напомним, именно по его договоренности с Путиным 29 марта делегации Москвы и Киева встретились в Стамбуле. Это был первый с 7 марта очный раунд переговоров, по итогам которого стало известно о продвижении в достижении договоренностей.
— Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев. И не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. И в этом плане, конечно, таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе, — считает Песков.
Он обратил внимание, что, несмотря на существующие между Россией и Турцией разногласия, последняя не идет по пути антироссийских санкций. Она заняла свою позицию и не прогибается под правила, которые диктуют США.
— Турция все-таки исходит из своих интересов, она четко говорит «да» там, где «да», и четко говорит «нет» там, где «нет», — обратил внимание пресс-секретарь Путина.
«Мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов»
Не обошлось интервью и без комментариев перехода оплаты за российский газ на рубли. Песков не исключает, что в будущем эта система распространится на новые группы товаров и «будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях».
— На фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом [России Владимиром Путиным] была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе, — объяснил Песков переход на оплату российского газа в рублях.
Представитель Кремля обратил внимание, что Россия всегда была надежным поставщиком и дорожит этим реноме. По этой причине никаких шагов к подрыву этой репутации власти страны предпринимать не намерены.
— Поэтому все будет быстро, четко, понятно, — прокомментировал Песков необходимость открытия европейскими компаниями рублевых счетов для оплаты российского газа.
Он напомнил, что новым правилам контрагентам придется следовать. Относительно возможности прекращения поставок газа, если те откажутся оплачивать его в рублях, пресс-секретарь российского лидера заявил, что Кремль надеется на их «здравый смысл»:
— Поэтому, ну, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ.
«У европейцев есть какой-то ген, который мешает пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования»
Песков в очередной раз критично высказался об отношениях Европы и России, но не исключил, что «можно и в этих условиях все равно друг к другу привыкнуть».
— У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой [жить] — она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю
Однако, уверен Песков, Западу рано или поздно придется выстраивать отношения с Москвой, «хочет этого кто-то за океаном или не хочет». По его прогнозу, сразу после завершения Россией специальной военной операции на Украине предстоит «непростой разговор и с ЕС, и с европейскими странами», пишет ТАСС.
— Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире. Мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа, — обратил внимание Песков.
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