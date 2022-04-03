Дмитрий Песков: «Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью в программе «Москва. Кремль. Путин». Он поделился мнением «о лишней хромосоме» европейцев, перспективе развития отношений нашей страны и Запада, «безумстве санкционных увлечений» и рассказал о надеждах на здравый смысл закупщиков российского газа. «Реальное время» собрало самые главные моменты из интервью представителя Кремля.

«Цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме»

О специальной военной операции на Украине Песков вновь высказался лаконично. Он лишь в очередной раз напомнил, что всех поставленных целей планируется достичь.

— Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме, — заявил Песков.

Куда более широкий ответ он дал на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. На него Песков уже отвечал неоднократно, и позиция по условиям контакта глав двух соседних государств не изменилась.

— Для того чтобы она [встреча Путина и Зеленского] состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: kremlin.ru (архив)

Песков вновь напомнил, что Путин никогда не отказывался от встречи со своим украинским коллегой. В Кремле их личный контакт считают «гипотетически возможным» и ждут подписания российско-украинского договора.

— Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки, — сказал Песков.

«Эрозия доверия к доллару и евро»

Кремль видит «безумство санкционных увлечений», заявил Дмитрий Песков, а «самая большая в истории санкционная нагрузка» сейчас приходится именно на Россию. Он напомнил об аресте валютных резервов, которые находились в других странах.

— И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют, — продолжил Песков. — Этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей.

По его словам, очевидно, что пусть и в отдаленной перспективе, но получится прийти «к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы».

Фото: kremlin.ru

«Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно»

Прокомментировал представитель Кремля и санкции против президента России Владимира Путина:

— Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости.

Фото: kremlin.ru (архив)

Удивили Пескова и санкции против его собственных детей.

— Дети удивились еще больше меня, — признался Песков. — Но с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны.

Поразился пресс-секретарь Путина и тому, что сам оказался в санкционных списках. По его мнению, ограничения не должны затрагивать лиц, занимающих такую должность, как его.

— Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно, — считает Песков.

«Таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе»

Отметил Песков и твердость президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который не следует антироссийской политике Запада. Напомним, именно по его договоренности с Путиным 29 марта делегации Москвы и Киева встретились в Стамбуле. Это был первый с 7 марта очный раунд переговоров, по итогам которого стало известно о продвижении в достижении договоренностей.

— Безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев. И не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. И в этом плане, конечно, таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе, — считает Песков.

Он обратил внимание, что, несмотря на существующие между Россией и Турцией разногласия, последняя не идет по пути антироссийских санкций. Она заняла свою позицию и не прогибается под правила, которые диктуют США.

Фото: tccb.gov.tr

— Турция все-таки исходит из своих интересов, она четко говорит «да» там, где «да», и четко говорит «нет» там, где «нет», — обратил внимание пресс-секретарь Путина.

«Мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов»

Не обошлось интервью и без комментариев перехода оплаты за российский газ на рубли. Песков не исключает, что в будущем эта система распространится на новые группы товаров и «будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях».

— На фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом [России Владимиром Путиным] была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе, — объяснил Песков переход на оплату российского газа в рублях.

Представитель Кремля обратил внимание, что Россия всегда была надежным поставщиком и дорожит этим реноме. По этой причине никаких шагов к подрыву этой репутации власти страны предпринимать не намерены.

— Поэтому все будет быстро, четко, понятно, — прокомментировал Песков необходимость открытия европейскими компаниями рублевых счетов для оплаты российского газа.

Фото: realnoevremya.ru

Он напомнил, что новым правилам контрагентам придется следовать. Относительно возможности прекращения поставок газа, если те откажутся оплачивать его в рублях, пресс-секретарь российского лидера заявил, что Кремль надеется на их «здравый смысл»:

— Поэтому, ну, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ.

«У европейцев есть какой-то ген, который мешает пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования»

Песков в очередной раз критично высказался об отношениях Европы и России, но не исключил, что «можно и в этих условиях все равно друг к другу привыкнуть».

— У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Но, с другой стороны, можно научиться и с этой лишней хромосомой [жить] — она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю

Фото: kremlin.ru

Однако, уверен Песков, Западу рано или поздно придется выстраивать отношения с Москвой, «хочет этого кто-то за океаном или не хочет». По его прогнозу, сразу после завершения Россией специальной военной операции на Украине предстоит «непростой разговор и с ЕС, и с европейскими странами», пишет ТАСС.

— Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, это технологически невозможно в современном мире. Мир гораздо больше, чем Европа. Да и Россия сама гораздо больше, чем Европа, — обратил внимание Песков.