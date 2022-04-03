ВС России по просьбе Турции откроют гуманитарный коридор из Мариуполя

Фото: скриншот видео Минобороны России

Россия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому коллеге Владимиру Путину окажет полное содействие в эвакуации иностранцев, находящихся в заложниках у боевиков нацбатальонов в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС России откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины для эвакуации иностранцев.

Также военное ведомство сообщило, что готово обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянск и выход из него. Из этого города иностранцев могут эвакуировать и в Россию, и на Украину, передает ТАСС.



Фото: vk.com/dnr_online_su

В субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что республика готова оказать поддержку судам, которые могут задействовать в эвакуации людей из Мариуполя. Страна обсуждает этот вопрос с РФ и Украиной.



1 апреля из Мариуполя в Запорожье открыли дополнительный гуманитарный коридор по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому президенту Владимиру Путину.



Татьяна Леухина