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Минобороны России сообщило о выведении из строя Центра оповещения и управления авиацией Украины

20:16, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о выведении из строя Центра оповещения и управления авиацией Украины
Фото: скриншот видео Минобороны России

Российские военные вывели из строя центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВС РФ ударили по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В результате удара по аэродрому Баловное под Николаевом была уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. С начала спецоперации российские военные уничтожили 386 БЛА и 1 918 танков ВСУ, пишет ТАСС.

Татьяна Леухина
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