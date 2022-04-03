Минобороны России сообщило о выведении из строя Центра оповещения и управления авиацией Украины
Российские военные вывели из строя центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС РФ ударили по военному аэродрому Васильков в Киевской области. Также ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе.
В результате удара по аэродрому Баловное под Николаевом была уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. С начала спецоперации российские военные уничтожили 386 БЛА и 1 918 танков ВСУ, пишет ТАСС.
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