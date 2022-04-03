Новости общества

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по преступлениям Украины в Донбассе

19:17, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по преступлениям Украины в Донбассе
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале СК.

Ведомство продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, которые совершали должностные лица украинских силовых структур.

Фото: sledcom.ru

В дальнейшем доказательства, собранные российскими следователями, представят общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица предстанут перед судом, передает ТАСС.

Вчера следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР. По данным следствия, с 1 по 2 апреля военные ВСУ и других украинских воинских формирований произвели артиллерийские и минометные обстрелы в Донецке, Горловке, Енакиево и Мариуполе, а также населенном пункте Александровка Марьинского района ДНР. Есть погибшие.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также