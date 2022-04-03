Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по преступлениям Украины в Донбассе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале СК.
Ведомство продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, которые совершали должностные лица украинских силовых структур.
В дальнейшем доказательства, собранные российскими следователями, представят общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица предстанут перед судом, передает ТАСС.
Вчера следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР. По данным следствия, с 1 по 2 апреля военные ВСУ и других украинских воинских формирований произвели артиллерийские и минометные обстрелы в Донецке, Горловке, Енакиево и Мариуполе, а также населенном пункте Александровка Марьинского района ДНР. Есть погибшие.
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