Хронология военной спецоперации: самое важное за 2 апреля

Важные события 38-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

День 38-й: уничтожение базы под Харьковом, предотвращение теракта в месте выдачи населению гумпомощи

По данным Министерства обороны России на 2 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1 888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 771 единица специальной военной автомобильной техники.

Утром Минобороны сообщило, что выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепре, сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также российская армия уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Объект снабжал украинскую группировку войск в центральных и восточных районах страны.

Минувшей ночью на центральный железнодорожный вокзал Казани прибыл поезд с жителями Донбасса и Украины, вынужденными покинуть дома. Всего 502 человека, в том числе 99 детей. Больше половины из них, а именно 297 вынужденных переселенцев из Мариуполя, сегодня приехали в Набережные Челны. Их разместили в двух пунктах временного размещения: санатории «Жемчужина» и гостинице КАМАЗжилбыт. В номерах есть средства первой необходимости, в том числе личной гигиены и бытовой химии, а также питание.

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов войсками Украины мирного населения Донбасса с 31 марта по 1 апреля. По данным Следкома, военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований обстреляли из артиллерии и минометов объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Ирмино, Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района ЛНР. Также обстреляна гражданская инфраструктура Донецка, Марьинки и Мариуполя, Еленовки Волновахского района, Виноградного Новоазовского района, Славного и Александровки Марьинского района ДНР.

В одном из населенных пунктов Киевской области Украины спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи населению гуманитарной помощи. Военнослужащие, патрулируя территорию, обнаружили самодельное взрывное устройство. Они сразу же оцепили опасный участок и эвакуировали людей из близлежащих зданий на безопасное расстояние. Саперы Росгвардии установили, что взрывное устройство было изготовлено из 152 мм артиллерийского боеприпаса, его обезвредили.

Фото: vk.com/rosgvard_official

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова оказать поддержку судам, которые могут задействовать в эвакуации людей из Мариуполя. В Минобороны Турции вызвали военного атташе посольства РФ в Анкаре, чтобы довести эту позицию до Москвы.

В Луганской народной республике обнаружили признаки возможных бактериологических диверсий на территории школы. Вскрылся факт, что в ноябре 2020 года возле одной из школ ЛНР нашли зараженные денежные купюры. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая обратилась в правоохранительные органы по факту этого акта «биологического терроризма на территории школы».

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Белгородской области. По информации СК, 1 апреля на Украине военнослужащие, используя два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство российского региона и, двигаясь на малой высоте, произвели не меньше четырех авиаударов по нефтебазе. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил следователям вместе с соответствующими оперативными службами установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные понесли установленное законом наказание.

Министерство обороны России сообщило, что сегодня с помощью ракет вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области. Там же на замаскированных стоянках уничтожили несколько украинских боевых вертолетов и самолет, хранилища с топливом и авиационными средствами поражения. Ракетными ударами также уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом, которые обнаружили в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. Все это направлялось для усиления группировки украинских войск на Донбассе.

Также в Минобороны заявили — в результате нанесенного комплексом «Искандер» удара по штабу обороны в Харькове уничтожены более 100 националистов и наемников из западных стран. Это произошло в четверг.



Следственный комитет России обнародовал имена 22 высокопоставленных украинских военнослужащих, которым заочно предъявлено обвинение в геноциде русскоязычного населения Донбасса. Среди обвиняемых министр обороны Украины Валерий Гелетей (с июля 2014 года по октябрь 2014 года); министр обороны Украины Степан Полторак (с октября 2014 года по август 2019 года) и т.д.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью телеканалу «Беларусь-24», в котором заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит. По его словам, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать». Вот они являются врагами, «и с ними мы будем бороться», указал Песков.



Он подчеркнул, что Украина в современных условиях является «сложной» и враждебной для России страной. Демилитаризация страны, по его словам, идет полным ходом: «Военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции».

Кроме того, официальный спикер Кремля признался, что пользуется VPN-сервисом — это позволяет обходить блокировку запрещенных в РФ сайтов и приложений. Представитель Кремля пояснил, что это не запрещено.

По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к Владимиру Путину Вооруженные силы России 31 марта, 1 и 2 апреля открывали дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Однако ООН не стала участвовать в эвакуации граждан, сославшись на неготовность организации, а представители Международного комитета Красного Креста показали неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя, сообщили в Минобороны. За сутки эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них — 891 ребенок, а всего с начала специальной военной операции уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта и последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.