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Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР

14:11, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР, сообщает «РИА Новости».

Документ утверждает создание Государственного комитета обороны ДНР, его состав и положение о Госкомитете. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Пушилин заявил, что Донецкая народная республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей территории.

Маргарита Головатенко
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