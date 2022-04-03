Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР, сообщает «РИА Новости».



Документ утверждает создание Государственного комитета обороны ДНР, его состав и положение о Госкомитете. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Пушилин заявил, что Донецкая народная республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей территории.

Маргарита Головатенко