Минобороны России: за ночь поражен 51 военный объект Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшую ночь российская авиация поразила 51 военный объект Украины, в том числе четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи и др. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, этим утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были ликвидированы нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. С данных объектов поставлялось топливо для группировки войск Украины на Николаевском направлении.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Конашенков добавил, что средствами ПВО Вооруженных сил России в воздухе сбили два украинских беспилотных летательных аппарата, передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны России сообщили об уничтожении замаскированных в лесистой местности позиций бронетехники ВСУ. Ведомство опубликовало видеокадры с работой ударных вертолетов Ка-52.

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Диана Жиленкова