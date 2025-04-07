МВД предупредило о новых мошеннических схемах с фейковыми лотереями

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МВД России предупредило граждан о распространении фейковых лотерей и розыгрышей, которые становятся популярной схемой мошенничества. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

В сообщении указано, что злоумышленники часто используют спам-рассылки для привлечения жертв. В качестве примера преступной схемы МВД представило стандартный шаблон мошеннической лотереи.

— В примере стандартная мошенническая лотерея — яркая обложка, три бесплатных «вращения», обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш, — уточнили в ведомстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru





— Если лотерею запускает не крупный бренд или не уполномоченный федеральный орган, то шансы получить приз почти нулевые, а риск финансовых потерь возрастает, — подчеркнули в Министерстве.

Анастасия Фартыгина