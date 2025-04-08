В Лондоне прошла акция протеста писателей из-за использования Meta* 7,5 млн пиратских книг для обучения ИИ

По данным судебных документов в США, руководители компании, включая Марка Цукерберга, одобрили использование этой базы

Писатели и представители книжной отрасли провели акцию протеста у офиса Meta* в Лондоне. Причина — использование книг без разрешения для обучения искусственного интеллекта. Протест прошел у здания компании в районе Кингс-Кросс. Организаторы собрались на площади Granary Square в 13.30 по местному времени. В 13.45 представители передали письмо в офис Meta*. Такое же письмо отправили в американскую штаб-квартиру компании.

Участники заявили, что Meta* использовала базу данных LibGen — так называемую «теневую библиотеку», в которой содержится более 7,5 млн книг. По данным судебных документов в США, руководители компании, включая Марка Цукерберга, одобрили использование этой базы. Многие авторы узнали о включении своих книг после того, как издание The Atlantic опубликовало поисковый интерфейс к базе. В списке оказались произведения, защищенные авторским правом.

К протесту присоединились писательницы Кейт Мосс и Трейси Шевалье, поэт Далджит Награ, а также другие участники литературного сообщества. Инициатором акции стал писатель Эй-Джей Уэст. Он рассказал, что обнаружил свои книги в базе LibGen. По его словам, использование текстов без компенсации и согласия похоже на ограбление. Уэст подчеркнул, что писал свои книги годами, а теперь их бесплатно скопировали и использовали для обучения нейросетей.

По словам экспертов, действия Meta* нарушают права авторов. Они заявляют, что компания использовала нелегальные источники, чтобы создать инструменты, которые могут лишить писателей дохода. Представители Общества авторов Великобритании назвали ситуацию двойным ударом: пиратские библиотеки продолжают существовать, а крупные корпорации используют их содержимое в коммерческих целях.

Meta* в официальном заявлении ответила, что соблюдает права на интеллектуальную собственность и уверена в законности своих действий при обучении ИИ.

Общество авторов также направило письмо министру культуры Великобритании Лизе Нэнди. В письме содержится просьба вызвать представителей Meta* в парламент. Документ подписали известные писатели, в том числе Ричард Осман, Кадзуо Исигуро и Вэл Макдермид. Письмо опубликовали на платформе Change.org в виде петиции. Она набрала более 7 тыс. подписей.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена

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Екатерина Петрова