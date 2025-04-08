В России утвердили выпуск почтовых марок к юбилеям Набережных Челнов и КамАЗа

Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифрах России утвердила план по выпуску почтовых марок на 2026 год. Об этом сообщили в мэрии Челнов.

В рамках этого плана будут выпущены две марки:

одна посвящена 400-летию города Набережные Челны в Татарстане;

другая — 50-летию первого грузового автомобиля КамАЗ.

Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

Марка с изображением КамАЗа уже выходила в 1974 году под названием «Всесоюзная ударная стройка КамАЗ». Тогда тираж составил 3,8 млн экземпляров.

Также стоит упомянуть, что ранее Центробанк России анонсировал выпуск памятной монеты. В серии «Города» запланирован выход серебряной монеты, посвященной 400-летию Набережных Челнов.

Анастасия Фартыгина