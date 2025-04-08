В России утвердили выпуск почтовых марок к юбилеям Набережных Челнов и КамАЗа
Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифрах России утвердила план по выпуску почтовых марок на 2026 год. Об этом сообщили в мэрии Челнов.
В рамках этого плана будут выпущены две марки:
- одна посвящена 400-летию города Набережные Челны в Татарстане;
- другая — 50-летию первого грузового автомобиля КамАЗ.
Марка с изображением КамАЗа уже выходила в 1974 году под названием «Всесоюзная ударная стройка КамАЗ». Тогда тираж составил 3,8 млн экземпляров.
Также стоит упомянуть, что ранее Центробанк России анонсировал выпуск памятной монеты. В серии «Города» запланирован выход серебряной монеты, посвященной 400-летию Набережных Челнов.
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