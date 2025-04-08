Иран и США проведут непрямые переговоры в Омане 12 апреля

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Иран и США готовятся к непрямым переговорам, которые состоятся 12 апреля в Омане. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что «мяч на американской стороне». Об этом сообщил ТАСС.

Арагчи уточнил, что встреча станет не только возможностью для диалога, но и серьезным испытанием. Ранее, 7 марта, президент США Дональд Трамп направил послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерные вопросы. Иран отказался от прямого общения, но согласился на консультации через посредников.

Трамп также заявил, что, если переговоры не принесут результатов, он введет новые пошлины против Ирана, и угрожает «беспрецедентными бомбардировками». В ответ Хаменеи выразил недоверие к возможности военной интервенции, но предупредил, что любые попытки США дестабилизировать ситуацию в Иране встретят жесткий отпор.

Президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран уже ведут прямые консультации, которые продолжатся в субботу «почти на самом высоком уровне», однако подробности не были раскрыты.

Анастасия Фартыгина