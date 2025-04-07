Из аэропорта Бегишево запустят регулярные рейсы в Сургут 5 июня
Авиакомпания Utair объявила о запуске регулярных рейсов из аэропорта Бегишево в Сургут с 5 июня. Это будет первый регулярный маршрут для Utair из этого аэропорта за последние годы, сообщили в пресс-службе Бегишево.
Рейсы будут выполняться каждую неделю по четвергам на самолетах Boeing 737-500, которые могут вместить 132 пассажира.
- Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 8 200 рублей.
Напомним, что Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и выявила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва в феврале 2025 года.
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