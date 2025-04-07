Все штрафы за нарушения ПДД в 2025 году пойдут в бюджеты регионов

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, согласно которому в 2025 году все штрафы за нарушения правил дорожного движения будут полностью зачисляться в бюджеты регионов. Это решение касается штрафов, назначенных местными судами и органами власти. Об этом сообщил «Интерфакс».

На данный момент, как указано в Бюджетном кодексе, 25% от суммы штрафа поступает в федеральный бюджет, а 75% — в местные бюджеты. Однако с 1 января 2025 года все штрафы, наложенные региональными судьями или должностными лицами, будут направляться исключительно в бюджеты субъектов России.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Поправка была предложена депутатами и включена во второй этап обсуждения законопроекта о федеральном бюджете на 2025 год. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы уже 8 апреля

Напомним, что в Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете. Инициативу планируется вынести на рассмотрение межфракционной комиссии.



Анастасия Фартыгина