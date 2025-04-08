МВД: в Татарстане сутенерша заказала убийство секс-работницы, чтобы «переписать на себя ее ребенка»

Фото: Михаил Захаров

О раскрытии двойного убийства прошлых лет сообщили сегодня в МВД Татарстана. Подозреваемая в них уже арестована по делу о похищении человека, подделке документов и двух умышленных убийствах, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Поводом для расследования стало заявление 33-летнего мужчины, который разыскивал свою дочь и ее мать, с которыми утратил связь несколько лет назад. Полицейским удалось найти пропавшую девочку, и оказалось, что она живет по поддельным документам у 35-летней жительницы Казани, которую считает мамой. Вину в похищении ребенка и подделке задержанная признала полностью, после чего ее заключили под стражу.

Однако в ходе дальнейшего расследования появилась информация — «приемная мать» является сутенершей, предоставляет интим-услуги своих «работниц» в нескольких городах России, и более того, именно она заказала настоящую мать девочки.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии силовиков, подозреваемая в июле 2020 года подговорила двух своих «работниц» убить третью с целью переписать на себя чужого ребенка. Под предлогом выезда к клиенту «работницы» отправились в Верхнеуслонский район, и, съехав в поле, двое принялись душить третью, потом стали бить ее по голове бутылками от шампанского, после чего бросили тело в траве и скрылись.

По подозрению в том убийстве силовики задержали 27-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая призналась в этой и еще одном тяжком преступлении. Как полагают следователи и оперативники, мать «удочеренной» девочки была не первой жертвой — в 2019-м году сутенерша с «работницами» лишили жизни еще одну молодую женщину — из опасения, что та пойдет в полицию с рассказом о подпольном борделе.

В СК данное дело пока не комментируют.