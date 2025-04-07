В Казани подняли цены на стоянку в центре города

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С сегодняшнего дня в центре Казани увеличилась стоимость стоянки на нескольких муниципальных парковках. Об этом сообщили в телеграм-канале «Казанский паркинг».

Изменения коснулись таких улиц, как Малая Красная, Пушкина, Профсоюзная, Мусы Джалиля, Лево-Булачная, Спартаковская, Япеева, и других. Полный список включает более 15 адресов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако не все тарифы растут: на улицах Льва Толстого и Ахтямова стоимость снизится до 30 рублей в час.

Организаторы парковочного пространства объяснили изменения стремлением оптимизировать загруженность парковок и улучшить транспортную ситуацию в городе.

Анастасия Фартыгина