В Альметьевске закрыли рентген-кабинет стоматологии «Альдент» из-за санитарных нарушений
Рентгеновский кабинет стоматологии «Альдент» в Альметьевске закрыт на месяц. Причиной стали серьезные нарушения санитарных норм, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.
Во время проверки выяснили, что срок действия технического паспорта на кабинет истек еще 30 июня 2023 года. Кроме того, не контролировались параметры оборудования, что также является нарушением.
На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Кабинет опечатан, и его работа приостановлена до устранения всех недостатков.
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