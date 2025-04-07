В Альметьевске закрыли рентген-кабинет стоматологии «Альдент» из-за санитарных нарушений

Фото: Динар Фатыхов

Рентгеновский кабинет стоматологии «Альдент» в Альметьевске закрыт на месяц. Причиной стали серьезные нарушения санитарных норм, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Во время проверки выяснили, что срок действия технического паспорта на кабинет истек еще 30 июня 2023 года. Кроме того, не контролировались параметры оборудования, что также является нарушением.

На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Кабинет опечатан, и его работа приостановлена до устранения всех недостатков.

Анастасия Фартыгина