Минобороны России создаст мобильные врачебные комиссии для медосмотров военных

Фото: Татьяна Демина

Минобороны России объявило о создании мобильных врачебных комиссий, которые будут проводить медицинские осмотры военнослужащих. Это решение призвано облегчить нагрузку на военно-врачебные комиссии, работающие в военных госпиталях. Об этом сообщил ТАСС.

По словам представителей Минобороны, мобильные группы будут выезжать в воинские части и подразделения, чтобы на месте оценивать состояние раненых военнослужащих. Они смогут устанавливать необходимость направления на военно-врачебную комиссию и выявлять тех, кто нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эта мера также поможет сократить время ожидания медицинских осмотров и сделает их более доступными для военнослужащих. Ранее сообщалось о проблемах с очередями, возникающими в военно-медицинских организациях при прохождении врачебных комиссий.

Напомним, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, препятствующие продолжению службы, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев.

Анастасия Фартыгина