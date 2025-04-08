Продажи новых автомобилей в России выросли на 16% в первой неделе апреля

Фото: Динар Фатыхов

В первую неделю апреля продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 16% по сравнению с последней неделей марта, составив 24,4 тыс. единиц, согласно статистике «Автостат». Об этом сообщил Коммерсантъ.

Скидки от дилеров способствовали росту интереса к покупкам, однако высокие ставки по кредитам продолжают сдерживать спрос. Участники рынка предполагают, что ожидаемое оживление, которое не произошло в марте, может проявиться в апреле, и продажи могут достичь 87 тыс. машин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Самое дно пройдено. Спрос по чуть-чуть подрастает, что мы видим от недели к неделе. Но взрывного роста не ожидается, — подчеркнул Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Он также уточнил, что на статистику продаж повлиял технический фактор: последние два дня марта пришлись на выходные в ГИБДД, и проданные тогда автомобили начали регистрироваться только в первой неделе апреля.

Тем не менее по сравнению с аналогичной неделей прошлого года динамика остается отрицательной из-за высокой базы прошлого сезона, когда наблюдался ажиотажный спрос на фоне подъема утильсбора.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Россия опустилась еще на одну ступеньку вниз в европейском первенстве по продажам автомобилей. Лидером европейского авторынка в конце зимы 2024 года осталась Германия, где было продано 203 434 автомобиля — это на 6,4% меньше, чем в феврале 2023-го. На втором месте Франция с показателем 141 570 машин (-0,7%). Третий результат показала Италия — 138 020 реализованных экземпляров (-6,2%).



Анастасия Фартыгина