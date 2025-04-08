«Оживший» танк, буйная лошадь и вездесущий портрет Сталина: как снимали новый сериал для ТНВ

Кинокомпания «Ватан 21 Век» закончила подготовку сериала о жизни татарской деревни во время войны

Фото: Динар Фатыхов

В апреле на канале ТНВ состоится премьера 22-серийного проекта «Кеше ките — жыры кала» («Человек уходит — песня остается») по одноименной повести Мухаммета Магдеева. Сериал снят по заказу телеканала ТНВ в кинокомпании «Ватан 21 Век», при поддержке ПАО «Татнефть» и Комиссии при раисе РТ по поддержке и развитию татарского языка. Знаковый проект, созданный специально к 80-летию Победы, показывает, как жители татарской деревни пережили войну, сколько лишений перенесли, как тяжело трудились, чтобы сделать победу возможной. Как снимали сериал — в материале «Реального времени».

«Найти в Татарстане разрушенную деревню очень тяжело»

Режиссер-постановщик сериала Александр Далматов рассказал нашему изданию, что снимали проект более чем в десяти деревнях — для подбора натуры ездили по всему Татарстану, задействовали семь районов. Вот неполный список деревень-«актрис»: Новые Зюри, Казаклар (Тюлячинский район), Альвидино, Шали (Пестречинский район), Ислейтар (Атнинский район), Губурчак, Сикертан, Казаклар, Чума Елга (Арский район), Мингер (Сабинский район), Большое Подберезье (Кайбицкий район), Исаково (Зеленодольский район) и другие.

В фильме снялись больше 100 актеров, а в массовых сценах участвовали жители деревень — боле 200 человек! Был даже казус, когда 20 мальчишек из массовки пришлось постричь налысо для исторической достоверности съемок. И они на это пошли — ведь их в кино покажут! Огромную работу пришлось проводить гримеру: выщипывать искусственные ресницы актрисам, закрывать татуировки актерам.

Огромную работу пришлось проводить гримеру. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В поиске реквизита задействовали и окрестные дома, и «запасники» местных жителей, и личные хранилища, и фонды музеев республики, которые очень помогли. В кадре можно увидеть множество реальных предметов: к примеру, орден Славы II степени был взят из музея, а интерьер дома главного героя снимали в 160-летнем доме народного артиста СССР Шауката Биктимирова в деревне Мингер Сабинского района. Дочь артиста даже дала для съемок родовой семейный самовар, которому уже полтораста лет!

А еще для съемок пришлось «оживить» танк времен Великой Отечественной войны, который стоял на постаменте в Казанском танковом училище — его удалось завести по-настоящему!

— Он в сериале заехал в деревню, некоторые деревенские дети подумали, что по-настоящему началась война. И разбежались, — рассказывает Александр Далматов. — Были разные казусы: например, как-то нам попалась буйная лошадь, с норовом. В одном дубле она убежала на 2 километра вместе с санями, на которых — на минуточку — сидел актер! Работали в очень тяжелых условиях, ведь найти в Татарстане разрушенную деревню очень тяжело. Находили заброшенные дома, работали на улице — и в минус тридцать, и плюс тридцать. А есть такое поверье в кино — чем тяжелее даются съемки, тем потом интереснее зрителю. Был у нас портрет Сталина — мы его переносили с одного ракурса на другой, и внимательный зритель заметит, что фотография Сталина везде одинаково оформлена.

«От нас требовали правдоподобия, мы всё снимали вживую»

Кастинг на главные роли проводили тщательно и долго: как рассказывает режиссер-постановщик сериала Александр Далматов, в фильме задействовано более сотни актеров, причем охвачены оказались все театры Татарстана.

В одной из главных ролей — Лейсан Ахмадеева из Альметьевского драматического театра. Она рассказывает, что буквально жила съемками. При подготовке Лейсан тщательно изучила свою героиню, посмотрела множество классических фильмов о войне — старалась изучить атмосферу, характер, понять то время. Есть для нее здесь и личная нота, дань памяти — ее собственный дедушка воевал, вернулся с войны и рассказывал внукам о тех сложных годах.

Лейсан Ахмадеева из Альметьевского драматического театра буквально жила съемками. предоставлено Лейсан Ахмадеевой

— Мы долго готовились, обсуждали с Александром [Далматовым], какой характер будет у моей героини. Я ее очень люблю, да и как же ее можно не любить? Это замечательный образ! Для меня было очень важно сняться в таком большом проекте, — делится она с «Реальным временем». — Съемки прошли на одном дыхании, у нас была очень хорошая команда, сплоченная. Мне запомнились съемки одной сцены: дело было в апреле прошлого года, местами еще лежал снег, а мы должны были идти по полю и нести на себе мешки с зерном. И вдруг пошел сильный дождь. Мы идем, тащим, мешки промокли и потяжелели, мы и сами вымокли до нитки, замерзли… Но все бросить и идти греться нам не хотелось: когда пошел дождь, мы даже подумали: «Вот как хорошо! Это получится очень атмосферно!» От нас требовали правдоподобия, мы всё снимали вживую. Порой очень сильно мерзли и даже простудой переболели. Но думаю, это того стоило!

Кстати, актрисы действительно в той сцене несли тяжелые мешки с зерном — режиссер требовал исключительной реалистичности. Никаких муляжей, никакой фальши.

«Произведение уникально тем, что в нем нет классических негодяев»

Заслуженный артист Татарстана Ильсур Хаертдинов, актер из Альметьевского драмтеатра, на этом проекте дебютировал в кино. Для него съемки стали ответственной задачей, настоящим профессиональным вызовом. Он объясняет, что роль в кино сильно отличается от роли в театре. Здесь важно и не переиграть (то есть все должно быть не так надрывно и ярко, как на сцене), и суметь передать эмоцию. Чтобы роль получилась органичной, нужно выдержать тонкий баланс.

— Если твой персонаж органично существует в кадре, только тогда зритель тебе поверит, начнет сопереживать и пройдет с твоим героем весь путь. Когда меня утвердили на роль, я переживал. Задавался вопросами: смогу ли я передать все эмоции и чувства, правильно войти в образ? Смогу ли донести мысль, которую автор хотел передать через этого персонажа? Для меня это очень важно, я очень серьезно к этому отношусь. Потому что каждый образ — это такой же живой человек, как и я. И очень важно считаться с его чувствами, передать их и вжиться в роль полностью, — объясняет Ильсур Хаертдинов. — Съемки шли больше полугода, и все это время я будто бы жил в разных, параллельных друг другу мирах. Буквально жил двойной жизнью!

Лейсан Ахмадеева и Ильсур Хаертдинов в образах. предоставлено Лейсан Ахмадеевой

Актер с теплотой вспоминает процесс съемок, говорит, что эти драгоценные моменты навсегда останутся в памяти. А еще отдельно отмечает выбор художественного материала:

— Произведение это знает, мне кажется, каждый. Оно уникально тем, что в нем нет классических негодяев и классических главных героев. В нем обычные люди, перед которыми встает сложный выбор — кто-то идет на войну, кто-то от нее прячется. Нет хороших и плохих — всё как в нашей жизни: люди, которые делают свой выбор. Мне кажется, этим и ценен этот материал — он про нас. Про каждого из нас.

Актеру запомнились многие моменты съемок — он тоже вспоминает, как на улице стоял мороз, а съемочная группа в холодном доме снимала летние сцены, в которых актеры ходили босиком. Та самая сцена с мешками зерна под дождем, о которой рассказала нам Лейсан, тоже произвела на него впечатление. Ильсур Хаертдинов вспоминает и работу с местными жителями, которые с огромным удовольствием и с полной отдачей снимались в массовке. Съемки могли затянуться и на несколько часов — но сельчане стоически выдерживали сложный график и требовательность режиссера.

— Они добросовестно к этому отнеслись — понимали значимость того, что происходило, и насколько это важно. Это заслуживает огромного уважения. Лично я для себя сделал такой вывод: культура наша будет развиваться и расти, пока есть люди, которые придут и с таким желанием, с такой отдачей будут участвовать в съемках! — говорит актер.

«У нас в съемочной группе был такой подход: всё для победы!»

Все, кто работал над фильмом, отмечают художественную и историческую достоверность деталей. Над тем, чтобы воссоздать эпоху, не допустить анахронизмов и найти акцентные детали, усердно работал художник-постановщик сериала Булат Гильванов. В этом ему помогала ассистентка художника Салима Аскарова.

Художник признается, что сам практически вырос в деревне. Хозяйство, патриархальный уклад, детали быта — все это ему знакомо и близко. Сам пройдя и через ручной труд в поле, и через деревенский быт, слушая рассказы старших родственников о войне, он работал над сериалом и на основе изучения исторических источников, и исходя из собственного жизненного опыта. Для Булата этот проект был, можно сказать, делом человеческого долга перед прошлыми поколениями — он признается, что фильма такого направления и масштаба в кинокомпании еще не снимали.

— Для татарстанского кинематографа это первый проект такого масштаба, — говорит он в беседе с нашим изданием. — Тема глобальная — я могу сравнить этот фильм с «Вечным зовом» по философии и наполнению. Нам нужно было воссоздать портрет эпохи, портрет нации, портрет духовного склада нашего народа — от нас требовалась мощная, глобальная работа. У нас нет огромных финансовых ресурсов. Но тем не менее я как художник-постановщик старался все-таки создать эту атмосферу, найти исторически достоверные детали, не допустить анахронизмов. И думаю, что в целом художественный образ исторического полотна получился выдержанный, очень выразительный и точный в деталях.

Я как художник-постановщик старался все-таки создать эту атмосферу, найти исторически достоверные детали, не допустить анахронизмов.

Главной сложностью с точки зрения художественного оформления было найти дома, подходящие по экстерьеру, — не обшитые сайдингом, не покрытые современными средствами защиты дерева, не окрашенные новомодными красками. Строить целую декоративную деревню (как поступили в свое время под Лаишево, когда для съемок «Зулейхи» построили Семрук) не позволил бюджет. Поэтому искали как могли.

Достижением было и воссоздание интерьеров — художественной группе нужно было сделать так, чтобы по возможности избежать деталей, вырывающихся из контекста и режущих глаз. Это и трубы газового отопления (которые задрапировывали вручную), и новомодные выключатели, и розетки, и еще десятки мелочей, которые выдали бы эпоху.

— Таких изб тоже уже почти не осталось. В каждый дом зашел газ, и найти подходящий интерьер, в котором можно было замаскировать то, что не нужно, сделать это органично, да еще и вписаться в ограниченный бюджет, — это все было титанически сложно. Приходилось и свои личные коллекции использовать. У нас в съемочной группе был такой подход: «Всё для победы». Своими руками делали, маскировали, закрашивали — например, состаривали рамы для фотографий, изготавливали имитационный реквизит. Составляли настольный письменный прибор из случайных стеклянных предметов для сцен в обкоме. Было всё: лозунги на стенах, состаренные книги, перекрашенные папки. Для портрета Сталина делали раму из старых досок собственными руками. Иногда, наоборот, приходилось реставрировать предметы. Например, очень выразительный тарантас мы буквально возродили из останков, сделали новую обивку, отремонтировали сиденья и подлокотники. Жаль, подобающих колес не удалось найти. Но в целом очень выразительная деталь получилась. Очень сложно было с костюмами — нужно было одеть одних актеров до сотни человек, да плюс еще массовку! Все это поднять было громадным трудом. Но мы это сделали! — с гордостью говорит Булат Гильванов.

«Это интересная история, достойная внимания зрителя»

Руководитель кинокомпании «Ватан 21 Век» Алина Сулейманова подытоживает в беседе с нашим изданием: проект заслуживает большого внимания зрителя. Над сериалом работала отличная команда — здесь уникальна и операторская, и режиссерская работа, но главное, отмечает Алина Сулейманова, — работа актеров.

— Это меня особенно вдохновляет. Актеры сыграли так, будто прожили в кадре эти дни. Для телевизионного сериала это очень сложно. Эпоха очень четко воссоздана командой, исторически достоверно. Получилась высокопрофессиональная работа. Я искренне поздравляю творческую команду, потому что проект получился очень яркий, очень реалистичный. И у нас действительно праздник, потому что сериал уже готовится к эфиру — премьера состоится в конце апреля. Я считаю, его обязательно надо смотреть. Это интересная история, достойная внимания зрителя, — рассказывает наша собеседница.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Я считаю, его обязательно надо смотреть. Это интересная история, достойная внимания зрителя.

Проект был реализован при поддержке ПАО «Татнефть» и Комиссии при раисе РТ по сохранению и поддержке татарского языка. По словам съемочной группы и руководства кинокомпании, председатель комиссии — Марат Ахметов — не оставлял съемки вниманием. Приезжал на площадку, всегда был на связи с создателями фильма, был готов в любой момент протянуть руку помощи.

Алина Сулейманова отмечает большую подготовительную работу, которая началась еще в феврале 2024 года. Ее проводил экс-директор кинокомпании «Ватан 21 Век» Айрат Сибагатуллин.

— Он в день мог объехать сотни километров с командой в поисках необходимых локаций для съемок — искал старые деревни, старинные кладбища, пейзажные локации. И сейчас, когда мы принимали проект, он очень помогал, вносил замечания и правки. Айрат Миннемуллович очень много сделал для того, чтобы этот сериал был создан. И, конечно, огромное спасибо Ильшату Юнусовичу Аминову, который является генеральным продюсером этого проекта. Хорошо, что у нас все получилось. Мы счастливы, что проект завершен, и сейчас мы ждем, как зритель примет фильм! — говорит Алина Сулейманова.

