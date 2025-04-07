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В Чистопольском районе водитель «Лады» погиб, столкнувшись с бензовозом

17:13, 07.04.2025
В Чистопольском районе водитель «Лады» погиб, столкнувшись с бензовозом
Фото: Динар Фатыхов

В Чистопольском районе Татарстана произошло трагическое ДТП, в котором погиб водитель автомобиля «Лада», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 7 апреля водитель «Лады» 1965 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом марки DAF.

  • В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

На месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Анастасия Фартыгина

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