В Чистопольском районе водитель «Лады» погиб, столкнувшись с бензовозом
В Чистопольском районе Татарстана произошло трагическое ДТП, в котором погиб водитель автомобиля «Лада», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, 7 апреля водитель «Лады» 1965 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом марки DAF.
- В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте происшествия.
На месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
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