Французских инвесторов татарстанского «Футуроскопа» спугнули санкции?

Проект тематического парка развлечений «Волга Дискавериз» в Верхнем Услоне так и остался «красивой картинкой». Компанию-инициатора банкротит контрагент

Проект первого татарстанского семейного парка развлечений «Волга Дискавериз» по примеру комплекса аттракционов «Футуроскопа» — эдакого французского «Диснейленда» — провалился, не успев стартовать, хотя был включен в перечень приоритетных инвестпроектов. Анонсированный у Иннополиса мегапарк аудиовизуальных технологий канул в Лету после долгих обсуждений с иностранными инвесторами, переговоры с которыми так ни к чему и не привели. В отношении одноименной компании-инициатора парка подан иск о банкротстве, заявление начали рассматривать на этой неделе. Подробнее о том, почему проект «загнулся», — в комментариях экспертов «Реального времени».

«Мы считаем, что исполнять эти решения они не будут, и просим признать их банкротами»

В понедельник Арбитражный суд РТ начал рассматривать иск ООО «Родные просторы» о признании банкротом компании «Волга Дискавериз» с суммой требований в 5 млн рублей. На заседание пришла только представитель истца Гузель Шиверских. Судья Ильдар Нафиев попросил ее обосновать требования, и та уточнила, что основной долг по расторжению договора — 3 млн рублей, еще 1,5 млн — пени в связи с просрочкой исполнения и 594 тысяч — процент за пользование чужими денежными средствами. Задолженность образовалась в 2016 году и с тех пор не погашалась.

— В суд предоставлены три вступивших в законную силу решения суда по этим требованиям, также исполнительные листы и акты в связи с невозможностью исполнения этих судебных решений. Поэтому мы считаем, что исполнять эти решения они не будут, и просим признать их банкротами, — заключила Шиверских.

«Все из одного договора, да?» — уточнил судья и получил утвердительный ответ. По поводу исполнительных производств в отношении должника представитель истца отметила, что «действующих на сегодняшний день нет»: «Они все закрыты в связи с невозможностью исполнения — их нет в том помещении, где они были. У них закрыты все расчетные счета. Единственное, если по выписке отслеживать, — там была смена помещения. И уже по новым сведениям — вот получили информацию, что все расчетные счета закрыты, они поменяли [помещение], но никакой деятельности не ведется».

Арбитражный суд РТ начал рассматривать иск ООО «Родные просторы» о признании банкротом компании «Волга Дискавериз» с суммой требований в 5 млн рублей. Фото Максима Платонова



По ее словам, адрес у компании тот же — Декабристов, 8, просто добавили помещение. «А так — как они были изначально при заключении договора на Декабристов, 8, так и остались». Сейчас в сведениях о «Волга Дискавериз» в открытом доступе адрес организации действительно указывается с уточненным помещением — 26.

Судья сообщил о выдвинутой кандидатуре арбитражного управляющего Джигита Кадагазова, сторона истца не возражала. Рассмотрение дела отложили, чтобы еще раз затребовать отзыв должника и документы, предусмотренные законом о банкротстве.

«Никакой земли под проект не выделялось»

Напомним, что компания «Волга Дискавериз» выступала инициатором одноименного семейного парка развлечений, строительство которого у Иннополиса анонсировали в 2016 году. Предварительно срок запуска проекта был назначен на 2021 год. Концепцию подготовили по аналогии с детским тематическим парком «Футуроскоп» во французском городе Пуатье. Это второй по популярности семейный парк аттракционов после Диснейленда. Аналогичный инвесторы хотели возвести и на берегу Волги в Верхнем Услоне.

Сообщалось, что парк обошелся бы инвестору, имя которого держали в секрете, в 380 миллионов евро. Однако из материалов суда следует, что это была французская компания SAS «HEFIDevelopment». Ранее глава района Марат Зиатдинов рассказывал «Реальному времени», что ООО «Волга Дискавериз» будет выступать якорным инвестором, который нашел еще двух. Очевидно, одним из них и была французская компания.

Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов тогда же уточнил, что инициатор парка («Волга Дискавериз») ведет переговоры с французскими инвесторами. В администрации Верхнеуслонского района, на сайте которого до сих представлен проект, подтвердили, что иностранные партнеры действительно были в нем заинтересованы:

— Инвесторы пришли, поинтересовались — полгода обсуждали проект, я это со стороны наблюдал, — вспоминает замруководителя исполкома по строительству, ЖКХ, связи и энергетике Верхнеуслонского района Рашид Мунасипов. Он пояснил, что, насколько ему известно, выход инвесторов из проекта был связан с санкциями: «Из-за этого все свернулось».

Артур Мингалеев, директор компании «Architecture Discoveries», которая разработала концепцию парка (брала на себя разработку эскизного проекта, рабочей и сметной документации), не согласился с мнением, что проект оказался заморожен по вине инвестора: «Я не знаю деталей, но точно не из-за того, что инвестор ушел. Видимо, стороны не смогли договориться между собой».



Любые вопросы о том, почему не состоялось строительство, пока преждевременны, считает первый замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин:

— Сопровождение проекта шло через Госкомитет по туризму как одно из направлений [развития] сельских территорий. То, что у нас на сайте района представлен этот проект, — это всего лишь концептуальный проект, это концепция, красивая картинка. Поэтому почему не началось строительство, отвечать бессмысленно: потому что от красивой картинки до момента начала строительства (или даже получения разрешения на строительство) идет огромный период работ, проектов и еще чего-то, который даже не проходил. Потому что дальше этой красивой концепции дело не заходило.

В республиканском Госкомитете по туризму в ответ на запрос «Реального времени» пояснили, что инвестор действительно отказался от проекта, он не ведется.

В концепции перечислены преимущества выбора для строительства парка именно территории у Иннополиса — это участок площадью 50—70 га (площадь самой застройки — 20 га, жилой застройки — 11 га, пропускная способность — 5 600 человек в день, единовременная нагрузка — 2 800). Туристы могли бы добраться до парка за 30—40 минут от Казани и максимум за 3 часа от Москвы. «Находясь визуально на стратегически расположенном мысе, имеющим замечательную панораму вида города Казани, на слиянии главной артерии, реки Волги, и реки Свияги, территория, планируемая для расположения тематического парка, является исключительной как в отношении ее потенциала, так и в отношении ее привлекательности», — говорилось в описании проекта.

Однако, подчеркнул Осянин, никакой земли под этот проект не выделялось: «То есть у района с «Волга Дискавериз» никаких договорных отношений не было ни по проекту, ни по строительству, тем более по выделению земли».

Парк «Волга Дискавериз» указан в утвержденном Кабмином республики 29 декабря 2018 года перечне приоритетных инвестпроектов на 2019 год (в разделе «Прочие проекты»). Однако сайт компании не работает, контакты нигде не указаны, связаться с ее представителями не удалось.

Как подчеркнул Осянин, никакой земли под этот проект не выделялось. Фото verhniy-uslon.tatarstan.ru

Гражданские дела

Учредители фирмы-истца «Родные просторы», согласно данным «Картотеки.ру», Динар Гилемханов и Эльвира Галиева, доля в уставном капитале равная, первый также является директором. Учредители «Волга Дискавериз» — Светлана Кондратьева (доля 60%), Гаяз Талипов (22%) и Азат Мухамадияров с долей 18%; генеральный директор — Марсель Гиниятуллин.

Первый экономический спор в рамках гражданского производства «Родные просторы» подали к «Волга Дискавериз» почти два года назад — в июле 2017 года. Всего таких дел три, как и заявила на заседании по делу о банкротстве Гузель Шиверских, и все они относятся к одному договору на оказание услуг по организации общественного питания от 9 ноября 2015 года. Первый иск компания подала, чтобы взыскать предварительные расходы в размере 3 млн рублей.

Из материалов суда следует, что компании заключили договор на организацию общественного питания на строительном объекте «семейный тематический развлекательный парк «Волга Дискавериз». На дату заключения настоящего договора исполнитель понес предварительные расходы на 3 млн рублей, полностью исполнив свои обязательства. Заказчик претензий не имел. По договору, цена за комплексный обед (обед и ужин) составляла 287 рублей, «Волга Дискавериз» должна была ежеквартально оплачивать услуги, но в итоге не платила за поставку продукции. Но если верить районным властям, что землю под парк не выделяли и стройку не начинали, остается неясным, на какой строящийся парк развлечений поставляла обеды фирма «Родные Просторы»? В определении суда также значится, что инвестирование строительства не производилось, так как строительство отсутствует. Земельный массив не поставлен на кадастровый учет.

В марте 2018 года ООО «Родные просторы» обратилось в Арбитражный суд республики, чтобы взыскать 2 млн рублей пеней. В ходе рассмотрения дела сумма требований истца выросла до 2,99 млн рублей за два месяца, но суд постановил взыскать в пользу заявителя лишь 1,5 млн рублей, а в остальной части иска отказать.

25 июня 2018 года «Родные просторы» подали иск о взыскании 572 тыс. рублей — процентов за пользование чужими средствами с 25 мая 2016 по 6 сентября 2018 года. В процессе сумма доросла до 594 тыс. рублей. Суд решил продолжать начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке, начиная с 7 сентября 2018 до фактической уплаты основного долга (3 млн рублей), а в остальной части иска отказать.