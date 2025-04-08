Из-за сильного тумана в аэропорту Казани задержаны рейсы на прилет и вылет

Фото: Максим Платонов

В Международном аэропорту Казани задержаны несколько рейсов на прилет и вылет из-за сильного тумана. По информации пресс-службы аэропорта, видимость в районе станции составляет всего 50 метров, сообщил ТАСС.

8 апреля утром из-за неблагоприятных метеоусловий не смогли приземлиться рейсы из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя, Иркутска и Душанбе. В общей сложности задержано 8 рейсов на прилет, некоторые из которых ожидаются значительно позже запланированного времени.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, рейс из Стамбула теперь прибудет в 10.00 вместо 06.20, а рейс из Шереметьево — в 11.40 вместо 08.05. Кроме того, задержаны вылеты из Казани в Шарм-эш-Шейх, Стамбул и Екатеринбург.

Несмотря на задержки, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, а решения о взлете и посадке принимают командиры экипажей.

Анастасия Фартыгина