В России начнут маркировать произведения с информацией о наркотиках

Фото: Динар Фатыхов

Минкульт России разработал проект, который вводит маркировку произведений искусства, содержащих информацию о наркотических и психотропных веществах. Этот проект опубликовали на портале нормативных актов и, если его примут, вступит в силу 1 сентября 2025 года.

По новому порядку, маркировке подлежат произведения, созданные с 1 августа 1990 года, которые содержат информацию о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Это касается методов их производства, хранения и сбыта, а также мест приобретения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маркировка будет осуществляться производителями или распространителями таких произведений. На них будет размещено предупреждение: «Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет ответственность, установленную законодательством РФ». Предупреждение можно будет представить как в текстовом, так и в аудиоформате.

Напомним, что В 2025 году Минкульт России поддержит более 80 киномероприятий, среди которых будут и события в Казани.

Анастасия Фартыгина