Рустам Минниханов встретился с председателем попечительского совета AAOIFI

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Наша республика придает большое значение развитию связей с Королевством Бахрейн в рамках российско-бахрейнских отношений, которые традиционно развиваются в конструктивном и дружественном русле. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Бахрейном увеличился на 7% и составил 483 тысячи долларов, — сказал Минниханов.

Раис отметил, что Татарстан стал пилотным регионом по развитию в России партнерского финансирования. В связи с этим для республики очень важно дальнейшее сотрудничество с организацией, в том числе в части подготовки специалистов и стандартов в сфере исламских финансов.

Шейх в свою очередь подчеркнул, что между Татарстаном и Бахрейном не просто деловые связи, но и самая настоящая дружба и братство.

— Ждем мероприятие в Казани. Мы привезем большую делегацию. Очень активно продвигаем ваш регион, чтобы делегации прибыли в Татарстан на KazanForum, — заключил председатель AAOIFI.

Елизавета Пуншева