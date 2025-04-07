В Казани отремонтируют улицу Аделя Кутуя в рамках нацпроекта

Фото: Мария Зверева

В Казани начнется ремонт улицы Аделя Кутуя, от улицы Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Длина участка составит 1,1 км, а ширина — четыре полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Дорожники уложат верхний слой покрытия из высокопрочного асфальта ЩМА-16 на площади более 19 тыс. кв. м. Также обновят тротуары общей площадью 2 тыс. кв. м, заменив 1 300 метров дорожного и 950 метров тротуарного бортового камня.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Важной частью проекта станет обеспечение безопасности дорожного движения. Планируется установить 19 дорожных знаков, пять остановочных павильонов и нанести новую дорожную разметку.

По информации властей, в этом году в рамках нацпроекта необходимо поддерживать не менее 85% нормативного состояния автомобильных дорог в республике.

Напомним, что по программе «Наш двор» в Казани благоустроят дворы 464 домов. На это выделено более 4,2 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина