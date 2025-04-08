«Стрела-Ак Барс» возглавила таблицу чемпионата России по регби-7

Действующие чемпионы страны снова на высоте

«Стрела-Ак Барс» на старте . Фото: предоставлено федерацией регби России

В Сочи с недельным интервалом прошли два стартовых этапа чемпионата России по регби-7. Действующий чемпион страны «Стрела-Ак Барс» возглавил таблицу, набрав 38 очков. «Реальное время» рассказывает о турнирном пути казанцев.

Лиха беда. С началом!

В первом туре казанцы стартовали с победы над красноярским «Красным яром» — 38:12, далее переиграли калининградский «Балтийский шторм» — 24:17. Необходимо отметить, что калининградцам в какой-то мере полегче, чем казанцам, вынужденным разрываться на семерку и пятнашку. Калининград играет в семерку, звезд с неба не хватает, но хочет схватить, для чего усилился перед сезоном, пригласив экс-казанца Булата Шамсутдинова, двух пензенцев Игоря Снисаренко и Руслана Цагараева. Плюс Данилу Бердникова из Таганрога, Николая Шматкова из «Динамо» и Владимира Малькова. Причем про Снисаренко пишут, что он отдан в аренду, хотя возраст игрока — 34 года — не совсем подходит для подобного статуса. В свою очередь, из состава «штормовиков» ушли Сергей Бондаренко, Александр Вознюк и Самир Хеирхабаров, а также россиянин с экзотическими именем и фамилией Д. Аджанага Акуаба.

Следующего соперника по подгруппе монинское «ВВА-Подмосковье» казанцы обыграли уверенно 33:5. Монинцы, как красноярцы, казанцы и пензенский «Локомотив», играют на два фронта, поэтому поговорить об изменениях в их составе можно будет при очной встрече в классическом регби.

В четвертьфинале Казань снова обыграла «Балтийский шторм» 31:5, в полуфинале московское «Динамо» 33:12. В финале нас поджидал основной соперник, вице-чемпион страны пензенский «Локомотив». Железнодорожники висели на волоске в четвертьфинале с питерской «Заставой», обыграв ее только в овертайме. Но в финале потеряли из-за удаления новичка команды Никиты Филиппова и уступили нашей команде 12:17.

Омари Гриняев прорывается к чужой зачетке. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Второй этап: на арене те же

Пензенцы подали жалобу на решения арбитра, ее частично удовлетворили, хотя удаление КДК признал правомерным. Как бы то ни было, осталась какая-то недосказанность по итогам противостояния. В матче за третье место московское «Динамо» в овертайме обыграло «Таганий рог» из Таганрога 17:12.



Второй этап казанцы начали на групповом этапе с теми же соперниками, но на этот раз обыгрывали их гораздо увереннее: «Красный Яр» 24:0, «ВВА-Подмосковье» 26:7, «Балтийский шторм» 36:0. Необходимо отметить, что соперники не поменялись, но в стартовый игровой день существенно поменялась погода, было пасмурно.

В четвертьфинале Казань встретилась с неудачником группового этапа «Таганьим рогом». Им на групповом этапе подставили подножку земляки из Ростова-на-Дону, вырвав победу на последней секунде матча, когда ростовчане занесли и реализовали попытку. Необходимо отметить, что таганрожцы подготовились к сезону, пригласив главного тренера Антона Левченко из Краснодара, вместе с которым пришел Дмитрий Карасюк. Необходимо отметить опытнейшего Юрия Гостюжева, который вернулся в регби после объявления об окончании карьеры. Впрочем, он завершил ее в пятнашке, а в семерке вполне востребован. Плюс южноафриканец Марк Уильямсон, Данила Краснолуцкий из питерской «Заставы», Муслим Ибрагимов. И в качестве своеобразного обмена с Калининградом покинул команду Даниил Бердников, а переехал в Таганрог Сергей Бондаренко.

Владислав Созонов в атаке. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Два ростовских дерби в Сочи

Матч с «Таганьим рогом» стоял стартовым вначале второго дня второго этапа. Казанцы по принципу: кто побеждает по утрам, тот дольше отдыхает, уверенно взяли верх 26:5 и отправились ждать соперника по полуфиналу. В итоге им оказалась питерская «Застава», обыгравшая в своем четвертьфинале «Ростов». Это означало, что в противостоянии за 5—8 места снова состоится ростовское дерби, когда сойдутся «Ростов» и «Таганий рог», и казанцы могли понаблюдать за этим, ожидая полуфинал с питерской «Заставой».

Питер, команда с давними регбийными традициями в лице канувшего в лету с советских времен «Приморца». Сейчас все игровые команды Северной столицы поделены на два лагеря. Один находится под ОАО «Газпром», в котором команды носят название «Зенит». Другой — все остальные: хоккейный СКА, ватерпольная «Балтика», регбийная «Застава».

Помнится в 2021 году, омраченном коронавирусом, было еще и решение федерации отдать питерцам бронзовые медали при равном количестве очков со «Стрелой-Ак Барс». Нынешняя «Застава» далеко не та, что завоевывала бронзу. Ее покинул капитан команды Артур Соломяный, заявивший об окончании карьеры, ушли Данила Краснолуцкий (в «Таганий рог») и Артем Демонов. Вместо них появились Ислам Шакиров из «ВВА-Подмосковье» и Илья Виноградов из сборной Самарской области.



Схватка. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Александр Алексеенко: зычные крики, верные решения

Присутствие на играх консультанта тренерского штаба «Стрелы-Ак Барса» Александра Алексеенко ощущается даже в Казани. Во время трансляции из Сочи можно было услышать его мотивирующий голос.

Но мастерство тренера заключается не только в том, чтобы правильно выстроить тренировочный процесс, а затем мотивировать голосом с бровки. Это еще и принятие верных решений по ходу неудачно складывающегося матча. У Алексеенко с Питером это далось на все сто. При счете 0:7 он последовательно выпустил на замену Максима Шевцова, затем крикнул настолько зычно, что переполошил орлов на местной Лысой горе, и погнал команду в атаку. В итоге Шевцов и сравнял счет, доказывая верность принятого тренером решения, после чего команды отправились на перерыв при счете 7:7.

В концовке второго тайма у питерцев был удален игрок, в ответ на что казанцы выбрали продолжение игры через схватку, выиграв ее и занеся дыню за зачетную линию соперников, — 12:7, тяжелейшая победа и выход в финал. А питерцам опять не повезло, как на прошлом четвертьфинале, когда они уступили Пензе в овертайме.

Капитан казанцев Герман Давыдов (слева) готов вывести партнеров на финал с московскими динамовцами. предоставлено федерацией регби России

Отрыв от «Локомотива» увеличился, а от «Динамо» сократился

Во втором полуфинале московские динамовцы повели со старта против Пензы (10:0) и сохранили преимущество до финального свистка, выйдя в финал: Москва против Казани. В матче за бронзу Пенза и Питер вновь доигрались до овертайма, и как и на первом этапе Пенза вновь оказалась сильнее — 24:19.

Увы, финал для казанцев не получился ни с точки зрения завершения основного времени, ни в контексте старта овертайма. В концовке, ведя со счетом 12:7, казанцы дали соперникам возможность занести попытку, а в начале овертайма удалился Омари Гриняев. Москвичам не составило труда реализовать численное преимущество и выиграть финал.



Необходимо отметить, что в нынешнем сезоне вернулись к прежней системе розыгрыша чемпионата в четыре этапа, вместо прошлогодних шести. В том числе и поэтому турнир начался позже, в прошлом году в эти сроки играли уже четвертый тур. Продолжение семерки запланировано на ноябрь, и по итогам второго тура, то есть экватора чемпионата, казанцы занимают первое место в сводной таблице, набрав 38 очков. 36 у ближайших преследователей из московского «Динамо», 34 у пензенского «Локомотива». Они, скорее всего, и разыграют медали чемпионата, поскольку другие полуфиналисты стартовых туров из Санкт-Петербурга и Таганрога выглядят нестабильными.



Тем временем команды, выступающие в классическом регби, готовятся к старту чемпионата страны по пятнашке. Казань начнет его 3 мая домашним матчем с московской «Славой».

