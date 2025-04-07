По требованиям РКН из Telegram удалено более 373 тыс. публикаций и каналов

Роскомнадзор (РКН) удалил более 373 тыс. публикаций и каналов из мессенджера Telegram. Это произошло в ответ на требования, направленные к администрации платформы, сообщили в пресс-службе РКН.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В частности, ведомство неоднократно запрашивало удаление материалов канала «ВЧК-ОГПУ»*. Причиной стали публикации, содержащие недостоверную информацию и экстремистские материалы.

Также стало известно, что доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ»* был ограничен. Однако для получения разъяснений по поводу блокировки необходимо обращаться непосредственно к администрации мессенджера.



Анастасия Фартыгина