Неустойчивая погода с дождями, сильным ветром и перепадами температуры ожидается в Татарстане

Фото: Дарья Пинегина

На этой неделе в Татарстане ожидается переменчивая погода. В прошедшие выходные регион находился под влиянием пониженного атмосферного давления, что принесло дожди и даже мокрый снег в некоторых районах. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

В субботу температура поднялась от +9 до +13 градусов, а в воскресенье достигла от +10 до +18, хотя на севере было значительно холоднее — всего от +4 до +8.

Сегодня, 7 апреля, в Татарстане также наблюдаются дожди, а температура колеблется от +3 до +9 градусов, на юге и востоке достигая +14.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Завтра, 8 апреля, ожидается влияние западного циклона. Прогнозируются дожди, местами возможен туман, а также сильный юго-восточный ветер с порывами до 15—20 м/с и вероятность грозы. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, а днем поднимется от +15 до +20 градусов.

В среду, 9 апреля, с прохождением холодного фронта также будут дожди, а днем на востоке региона сохранится небольшой дождь. Ветер усилится до 15—20 м/с, а температура упадет от +1 до +6 градусов ночью и не превысит от +6 до +11 днем.

Четверг, 10 апреля, принесет повышение атмосферного давления и более стабильную погоду без значительных осадков. Ночью температура опустится от 0 до -4 градусов, а днем составит от +6 до +11.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительным данным Гидрометцентра, в пятницу и субботу, 11—12 апреля, ожидается неустойчивая погода с небольшими осадками. Ночные температуры будут колебаться от +2 до -3, а днем — от +8 до +13.



Анастасия Фартыгина