Мэр Казани Ильсур Метшин сравнил отключение отопления с войсковой операцией

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин провел параллель между отключением отопления в городе и началом военных операций. На еженедельном совещании в исполкоме он подчеркнул, что прекращение отопительного сезона — это сложный процесс.

Метшин уточнил, что в конце марта и начале апреля температура в Казани устанавливает рекорды и многие жители обращаются в теплоснабжающие компании с просьбами отключить отопление.

— Но это огромное мероприятие, — добавил мэр, подчеркивая важность этого процесса для города.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Госжилинспекция Татарстана прогнозирует, что отопительный сезон в регионе может завершиться до начала мая. Начальник инспекции Александр Тыгин сообщил, что теплоснабжающие компании, как правило, завершают свою работу до мая и после окончания сезона сразу начнется подготовка к следующему.

Анастасия Фартыгина