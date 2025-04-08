Япония нацелена на мирный договор с Россией и сохранение участия в энергетических проектах

Правительство Японии нацелено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии японского МИД, который был опубликован 8 апреля, сообщил ТАСС.

В рамках документа под названием «Синяя книга» Токио подтверждает свою позицию по вопросу принадлежности четырех северных островов, которые Япония называет «исконными японскими территориями».

По словам японских властей, эти острова в настоящее время находятся «под незаконной оккупацией России». В докладе также отмечается, что Япония будет продолжать стремиться к решению вопроса о принадлежности этих территорий и заключению мирного договора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министерство иностранных дел Японии акцентировало внимание на важности гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов. В частности, власти хотят облегчить посещение могил предков для тех, кто ранее жил на этих территориях.

Кроме того, Япония заявила о своем намерении сохранить участие в российских энергетических проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Эти инициативы имеют ключевое значение для энергетической безопасности страны, обеспечивая стабильные поставки нефти и газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Анастасия Фартыгина