Песня башкирской группы Ay Yola взлетела на первое место в Apple Music на Украине

Песня Homay башкирской группы Ay Yola заняла первое место в чарте Apple Music на Украине. Эта новость была распространена местным медиаресурсом, и трек продолжает набирать популярность во всем мире.

Композиция начала стремительно подниматься в рейтингах в конце марта, опередив Леди Гагу на платформе Shazam. Продюсер группы Руслан Север пояснил, что Homay — это не просто песня, а культурное произведение с глубоким смыслом.

— Хумай — это дочка Самрау, царя небесного и птиц, и ее история будет близка многим, — рассказал он.

Группа Ay Yola состоит из солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, и Рината Рамазанова, фронтмена фолк-группы «Аргымак». Они исполняют песни на башкирском языке и уже собрали армию поклонников. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина