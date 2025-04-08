Последний из крупных операторов отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Фото: Динар Фатыхов

МТС, последний из операторов «большой четверки», объявил об отмене роуминга в Крыму и Севастополе. По информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, оператор должен завершить эту процедуру не позднее 30 июня 2025 года, сообщило РИА «Новости».

Теперь минуты, SMS и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

В пресс-службе МТС уточнили, что доработка IT-систем завершится к 31 мая для частных абонентов и к 30 июня для корпоративных. Поэтапный перевод абонентов на тарифы домашнего региона начнется с 1 мая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ФАС ранее признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство и предписала отменить дополнительную плату за услуги связи в Крыму. Хотя оператор обжаловал это решение, Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС.

Другие операторы уже отменили роуминг:

Т2 сделал это в октябре 2024 года;

«Билайн» — в январе 2025 года;

«Мегафон» — в конце февраля.

Анастасия Фартыгина