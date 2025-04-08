С Байконура стартовала «Ракета Победы» с татарстанским космонавтом Рыжиковым

Фото: Реальное время

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

На борту находятся три члена экипажа, которые отправляются на 73-ю долговременную экспедицию к Международной космической станции (МКС). Старт приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и на ракете размещены изображения, посвященные этому событию.

Запуск состоялся с площадки номер 31 («Восток»). Ожидается, что через девять минут корабль будет выведен на орбиту, а пристыковка к модулю «Причал» российского сегмента МКС произойдет примерно в 12.04 по московскому времени.

В состав экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, который является шестым спецкорреспондентом на МКС, а также космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким. Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос, которые будут выполнены Рыжиковым и Зубрицким в октябре.

Накануне космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9, в состав которого входил космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, совершил успешное приводнение в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида.

Анастасия Фартыгина