Ночь в изоляторе Казани провел главврач ЦРБ Нижнекамска

Как стало известно «Реальному времени», накануне сотрудники СК и экономической полиции задержали главврача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева. Его подозревают в превышении должностных полномочий в пользу двух коммерческих организаций.

Минувшую ночь задержанный провел в казанском изоляторе временного содержания.

По данным источников «Реального времени», претензии к нему связаны с тендерами на поставку оборудования и медикаментов в больницу и двумя компаниями-победителями. Как полагают силовики, главврач мог лоббировать интересы этих организаций, хотя те исполнили обязательства не в полном объеме.

В Следкоме от комментариев по данному делу пока воздерживаются.