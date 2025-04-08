Ночь в изоляторе Казани провел главврач ЦРБ Нижнекамска
Как стало известно «Реальному времени», накануне сотрудники СК и экономической полиции задержали главврача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева. Его подозревают в превышении должностных полномочий в пользу двух коммерческих организаций.
Минувшую ночь задержанный провел в казанском изоляторе временного содержания.
По данным источников «Реального времени», претензии к нему связаны с тендерами на поставку оборудования и медикаментов в больницу и двумя компаниями-победителями. Как полагают силовики, главврач мог лоббировать интересы этих организаций, хотя те исполнили обязательства не в полном объеме.
В Следкоме от комментариев по данному делу пока воздерживаются.
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