Народный артист Татарстана Юрий Максимов скончался на 99-м году жизни

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 98 лет скончался народный артист Татарстана Юрий Максимов. Об этом сообщили в Казанском ТЮЗе, где он трудился более 50 лет с 1947 года. Максимов был одним из самых уважаемых артистов театра, сыграв более 200 ролей за свою долгую карьеру.

Юрий Максимов родился в 1927 году и пришел в театр в 20 лет. Он пережил множество эпох, включая военное время, и стал свидетелем изменений в театральной жизни Татарстана. Неделю назад артист отметил свое 98-летие в компании коллег, среди которых были народные артисты Галина Юрченко, Михаил Меркушин и Надежда Кочнева.

Представители Казанского ТЮЗа выразили соболезнования семье и близким Максимова, отметив его вклад в искусство.

— Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим, — говорится в их заявлении.

Прощание и похороны Юрия Максимова состоятся 8 апреля в 12.00 на Арском кладбище.

Анастасия Фартыгина