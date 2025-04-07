Татарстан направит обращение в Минспорт России из-за проблем с электронной системой ГТО

Результаты граждан не отображаются в системе — наибольшую проблему это представляет для выпускников школ

Фото: Роман Хасаев

Татарстан готовит обращение в Минспорт России по поводу некорректной работы электронной системы тестов «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом на заседании Госсовета РТ сообщил замминистра спорта республики Ильдар Садриев.

— Из-за того, что система, скажем так, мигрировала на новую информационную площадку, сейчас специалисты испытывают большие затруднения в загрузке протоколов результатов, чтобы все корректно «село» в систему. Хочу даже по собственному примеру сказать. Зная свой уникальный код, я ввел его на «Госуслугах». Мне выдало: «Извините, мы вас не знаем, пройдите регистрацию заново». Это говорит о том, что моя история выполнения комплекса ГТО, к сожалению, утеряна. И в такой ситуации оказалось много жителей нашей страны, — рассказал он.

По словам Ильдара Садриева, наибольшую проблему это представляет для выпускников школ, которые имеют право на дополнительные баллы за ГТО при поступлении в вуз. «Мы об этой проблеме знаем. Сейчас готовим соответствующее обращение в Минспорт России, чтобы нам дали пояснения, как из этой ситуации выходить», — заверил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) существовал в СССР в 1931—1991 годах. Он охватывал людей в возрасте от 10 до 60 лет, которые сдавали нормативы по бегу, отжиманию, метанию гранат, прыжкам, лыжам, плаванию, подтягиванию, лазанию по канату, стрельбе, толканию набивного мяча.

С инициативой о возрождении ГТО президент России Владимир Путин выступил в марте 2013 года. Указ был подписан спустя год, 24 марта 2014-го. Оператором была назначена казанская Дирекция спортивных и социальных проектов.

С 1 января текущего года новым оператором ГТО стала Федеральная дирекция спортмероприятий. Вход в личный кабинет участников движения теперь осуществляется через портал «Госуслуги».

Галия Гарифуллина