Список персон

Батков Федор Сергеевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 5 июля 1961 года в селе Пестрецы Пестречинского района ТАССР.

Образование:

1987 год — Московский кооперативный институт (специальность «экономика торговли» )

Трудовая деятельность:

В 1981 — 1984 гг. — орг. инструктор заместитель председателя РайПо.
В 1984 — 2012 гг. — служба в МВД РТ.
В 2012 — 2014 гг. — заместитель начальника управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
С сентября 2014 г. — начальник управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. К.Тинчурина, 29
  • Телефон: (843) 211-66-94
  • Email: ojm@tatar.ru
  • Сайт: http://ojm.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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