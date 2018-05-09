Батков Федор Сергеевич

Общая информация

Родился 5 июля 1961 года в селе Пестрецы Пестречинского района ТАССР.

Образование:



1987 год — Московский кооперативный институт (специальность «экономика торговли» )

Трудовая деятельность:



В 1981 — 1984 гг. — орг. инструктор заместитель председателя РайПо.

В 1984 — 2012 гг. — служба в МВД РТ.

В 2012 — 2014 гг. — заместитель начальника управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан

С сентября 2014 г. — начальник управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.

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