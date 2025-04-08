Все многоквартирные дома в России внесут в единую базу

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В России начнется инвентаризация всех многоквартирных жилых домов. Правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который был принят в первом чтении восемь лет назад. Теперь документ будет рассмотрен в Госдуме. Об этом сообщили «Известия».

По словам Сергея Пахомова, председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, изменения помогут восстановить госучет жилого фонда. Он уточнил, что в настоящее время такой учет не ведется, и это создает серьезные проблемы.

— У нас есть регионы, где система бюро технической инвентаризации работает, например, Татарстан и Московская область. Но даже там она не функционирует в прежнем объеме, — подчеркнул Пахомов.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Отсутствие данных о состоянии многоквартирных домов затрудняет планирование развития и создание эффективных программ по ремонту. Управляющие организации не могут обратиться к достоверным техническим документам для качественного обслуживания жилых зданий.

— Мы считаем необходимым дать регионам право восстанавливать технический учет на своих территориях. В мае мы вернемся к этому вопросу в Госдуме, — добавил парламентарий.

Напомним, что в Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2025 году выделят 5,9 миллиарда рублей. Это на 2,2 миллиарда меньше, чем в 2024 году.

Анастасия Фартыгина