Евросоюз готовится оштрафовать Apple и Meta* за нарушение антимонопольных правил

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Евросоюз может в ближайшие дни наложить штрафы на американские компании Apple и Meta* за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил портал Euractiv.

Срок расследования, начатого Еврокомиссией, истекает через 12 месяцев, что дает Брюсселю основание для действий.

Ожидается, что штраф для Meta превысит $1 миллиард.

Также под угрозой штрафов окажется платформа X, которой владеет Илон Маск, за несоблюдение закона о цифровых услугах. Регуляторы обязывают интернет-ресурсы удалять контент, маркированный как запрещенный, без судебных решений. Однако процесс расследования в случае с X еще не завершен.

В этом году Еврокомиссия уже инициировала пять расследований в отношении таких компаний, как Alphabet, Apple и Meta*. В прошлом месяце в Брюсселе были приняты три решения касательно Apple и Alphabet, но штрафы не были наложены.

Напомним, что Евросоюз начнет вводить контрмеры в ответ на новые импортные пошлины США с 15 апреля. Инициативы будут реализованы в два этапа: первый набор вступит в силу 15 апреля, а второй — 15 мая.

Анастасия Фартыгина